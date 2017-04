Franse kunstenaar na drie weken broeden 'vader' van tien kuikens

De performance-kunstenaar wist bij aanvang van zijn project Oeuf, het Franse woord voor ei, dat hij zo’n drie weken nodig zou hebben. In die tijd mocht hij slecht 30 minuten per dag van zijn broedstoel afkomen. ,,Het is zwaar voor hem geweest’’, zei de woordvoerster. ,,Hij heeft ook slapend op die eieren moeten zitten.’’



Het was niet het eerste opmerkelijke project van Poincheval. Eerder dit jaar liet hij zich opsluiten in een leistenen rotsblok, terwijl hij in 2014 een dag in een uitgeholde beer leefde. Hij at toen insecten om de maag van het dier te verpersoonlijken. Ook bracht Poincheval ooit een week door op een twintig meter hoge paal boven een druk plein nabij het Parijse treinstation Gare du Nord.