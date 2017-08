Futuristische brandweerdrone blust vuur in hoogste wolkenkrabbers

Dik salaris en rondrijden in Maserati's: Brits gezin zoekt supernanny

13:43 Een Brits gezin met vier kinderen is op zoek naar de perfecte nanny. De vergoeding is niet mis: een loon van 110.000 euro per jaar, rondrijden in de Porsches en Maserati's van de familie en heen en weer reizen tussen optrekjes in Londen, Atlanta, Barbados en Kaapstad. En o ja, je eten wordt gemaakt door een sterrenchef.