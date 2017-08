Gezin verwoest nieuw huis vanwege slangennest

Man le­vens­ge­vaar­lijk gewond door terugkaatsende kogel van gordeldier

4 augustus Een man uit de Amerikaanse plaats Marietta (Texas) is levensgevaarlijk gewond geraakt, toen een kogel die hij had afgevuurd via het keiharde pantser van een gordeldier terugkaatste in zijn gezicht. Het slachtoffer moest per traumahelikopter naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden gebracht. Daar moest zijn kaak worden gehecht.