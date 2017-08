Hond Otis kiest hazenpad met zak voer tijdens orkaan Harvey

Deze pen­nen­ver­za­me­laar bezit maar liefst 130.000 exemplaren

24 augustus Ruim 130.000 pennen heeft hij thuis liggen. Z'n vader is ermee begonnen maar Alex Cornelissen (83) zet de traditie voort als zijn vader in 1982 komt te overlijden. ,,Voor mij is het een rijkdom. M'n vader zou erom juichen als hij zou weten hoeveel ik er nu heb." Een leven naast de verzameling is er voor Alex nog zeker. ,,Vakantie houden en andere mensen helpen. Dat zit in m'n aard en dat blijf ik zeker doen."