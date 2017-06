Indrukwekkend record: de grootste Haka ooit

In het Nieuw-Zeelandse Rotorua is gistermiddag een spectaculaire wereldrecordpoging gedaan. Ruim 7700 mensen dansten de Haka - een traditionele Nieuw-Zeelandse dans die vroeger werd opgevoerd om de goden op te roepen. Nu is de dans vooral bekend dankzij het Nieuw-Zeelands rugbyteam. De 'All Blacks' dansen de intimiderend ogende Haka voor elke wedstrijd. Het record komt zo weer thuis. In 2014 kwam het in handen van Franse autoverkopers.