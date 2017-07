'Jack the Ripper dezelfde persoon als allereerste seriemoordenaar VS'

De theorie van Jeff Mudgett is het onderwerp van een nieuwe documentaire op televisiezender History. De advocaat gaf zijn baan op om de zaak uit te pluizen en kreeg voor de reeks hulp van voormalig CIA-agent Amaryliss Fox. Hij liet onder meer het lichaam van zijn betovergrootvader opgraven en vergeleek de handschriften van de notoire seriedoders. En die blijken grote gelijkenissen te vertonen.



Jack the Ripper is de bekendste van de twee. De seriemoordenaar slachtte in 1888 zeker vijf vrouwen af in het Londense Whitechapel. Dat deed hij in een tijdspanne van vier maanden. Opmerkelijk: zijn slachtoffers waren allemaal gruwelijk verminkt met de precisie van iemand die kennis had van de anatomie.



En dat is meteen een belangrijke overeenkomst met de allereerste Amerikaanse seriemoordenaar, volgens Mudgett. Die was arts, apotheker en chemicus en had een extreem hoog IQ. Omdat hij veroordeeld werd voor oplichting, veranderde hij zijn naam van Herman Webster Mudgett in H.H. Holmes, toen hij van New Hampshire naar Chicago verhuisde in 1886.