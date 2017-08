Kat uit auto gegooid op A28 bij Nunspeet

Moeder verbrandt hoofd voor regenbooghaar

2 augustus De vurige wens van de 29-jarige Kirsty Weston uit het Britse St. Albans om haar bruine lokken om te toveren in een regenboog van pastelkleuren pakte niet best uit. De alleenstaande moeder van een 2-jarig dochtertje bracht drie weken in het ziekenhuis door, nadat een goedkoop bleekmiddel haar hoofdhuid ernstig verbrandde.