Kaylee leeft al 22 jaar zonder vagina: Ik wil me eindelijk écht vrouw voelen

Kaylee lijdt aan het syndroom van Mayer-Rokitansky-Küster, met als gevolg dat ze het zonder baarmoeder en vagina moet stellen. Haar grootste vrees was dat vriendjes haar zouden uitlachen, maar vier maanden geleden verscheen plots Robbie Limmer in haar leven.



Dat het bedrijven van de liefde er voorlopig niet in zit, vindt haar grote liefde geen obstakel. Al hoopt hij er natuurlijk wel op: maandelijks legt Robbie 50 dollar (42 euro) van zijn loon opzij om een chirurgische ingreep mogelijk te maken.



Kaylees zus Amanda pakt het veel grootser aan. Zij zette een geldinzamelingsactie op poten via GoFundMe om de rest van de 15.000 dollar (12.700 euro) binnen te harken. En met succes, intussen heeft Kaylee zelfs al ruim duizend dollar (850 euro) teveel opgehaald.



Wakker

,,Het heeft een maand geduurd voor ik Robbie over de aandoening verteld heb", aldus Kaylee tegen de Britse krant Daily Mail. ,,In het begin wist hij niet goed hoe hij moest reageren, maar ik voelde wel steun van hem. Hij liet me weten dat dit onze relatie niet zou veranderen en dat was een enorme opluchting. Gelukkig is hij niet zo gefocust op het seksuele. Die eerste keer zal ik natuurlijk wel zenuwen hebben: zal er iets foutlopen daar beneden? Zal het pijn doen? Dat soort vragen houdt me wakker."



De enige mensen die tot nu toe op de hoogte waren, waren haar ouders, Robbie en enkele familieleden en vrienden. ,,Door die operatie zal ik me weer normaal kunnen voelen. Ik zal dat deel van mijn leven niet langer hoeven te verbergen."