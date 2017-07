Klant poept in wc-pot in showroom bouwmarkt

Een klant van de bouwmarkt aan de Einsteinweg had achter in de winkel zijn behoefte gedaan. ,,Ik vermoed al op zondag, dan is er minder personeel dan normaal’’, vertelt een winkelmedewerker. De drol werd pas gistermiddag ontdekt, nadat de hele dag al 'een vieze lucht' van achter uit de winkel kwam, waar de sanitairshowroom is ingericht.



Volgens de winkelmedewerker kon de poeper mede door de grootte van de bouwmarkt ongestoord zijn gang gaan. ,,We kunnen niet overal tegelijk zijn, zeker niet met het vloeroppervlak dat wij hebben’’, zegt hij.



In de pot lag nog een opvallend, oranje briefje waarop duidelijk stond dat de pot géén wc is. De behoeftige klant trok zich daar duidelijk niets van aan. ,,Dat had helemaal niet gehoeven, want we hebben vier toiletten voor klanten in de winkel’’, aldus de medewerker, die geen enkele aanwijzing heeft wie het kan hebben gedaan. ,,Overal in de winkel hangen camera's, maar juist op dat kleine stukje niet...’’