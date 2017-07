Klunzige dief valt van schutting tijdens inbraakpoging

Opsporing Verzocht heeft beelden vrijgegeven van een klunzige inbraakpoging in Tiel. Een van de drie inbrekers verliest tijdens een klim over de schutting z'n evenwicht en valt hard op de tegels. Ze maken geen buit bij het huis. Wel is het drietal, ondanks de bewakingsbeelden uit deze achtertuin, nog altijd spoorloos.