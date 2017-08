Levensgevaarlijke slang terroriseert LEGO-bouwwerk van jongetje

De slang was waarschijnlijk in de kamer met LEGO terechtgekomen via de garagedeur. Vervolgens had het dier zichzelf comfortabel over het bouwwerk heen gedrapeerd. In deze relaxte staat werd het aangetroffen door de moeder.



De moeder dacht dat het een relatief ongevaarlijke tapijtpython, ook wel ruitpython betrof, maar niets bleek minder waar. Slangenvanger Harisson wist haar te vertellen dat het om een Oosterse bruine slang ging. Dit is de op twee na giftigste slang ter wereld.



Ondanks dat besloot Harisson om de 1,70 meter lange slang te vangen, en met succes. Na een kleine drie minuten had hij het dier te pakken met een vangstok en stopte hij het dier in een zwarte afgesloten zak.