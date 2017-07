Man overlijdt zestig jaar na schot aan schotwond

Behulpzame Trump wint het niet van de wind

9 juli Donald Trump keerde vandaag met zijn vrouw Melania terug in Washington. Trump was in Hamburg voor de G20-top. Terwijl het stel overstapt van de Air Force One op een helikopter, probeert Trump een marinier te helpen. De wind heeft de pet van het hoofd van de marinier geblazen. De moeite van Trump is tevergeefs. Ook de president van de Verenigde Staten wint het niet van de wind.