Marathonzwemmer vraagt met duik in ijskoude oceaan (-0.5) aandacht voor opwarming oceanen

Vrouw sloopt 54 kostbare violen van ex-man in Japan

26 juli Een Chinese vrouw is vandaag opgepakt voor het vernielen van de violencollectie van haar ex-man in Tokyo. De 34-jarige Midori Kawamiya brak volgens verschillende media in 2014 in bij haar ex en heeft daar zo'n 54 violen ter waarde van ruim 800.000 euro stukgemaakt.