Moeder van drie waarschuwt koppels: Ga nooit boos naar bed

Woest was ze dat hij weer laat thuiskwam na een werkdag van 16 uur. ,,Hij was gesloopt. Ik heb hem nog nooit zo uitgeput gezien. Ik kon het niet aanzien en werd boos. Ik verbande hem naar de bank. Stom, want ik wilde juist dat hij meer bij me was.”



Nadat tapijtreiniger Mikey (36) drie jaar geleden zijn rug verrekte bij het tillen van gewichten in de sportschool, begon het harde werken zijn tol te eisen. Volgens zijn vrouw zou hij nog bezwijken aan zijn lange werkdagen. En dat is precies wat er gebeurde.



Murrell werkte flink wat overuren om zijn vrouw mee te nemen naar Praag om hun trouwdag te vieren op 3 juli. ,,Hij werkte zeven dagen per week om ons elk jaar mee naar Disney te nemen. Hij was zo versleten, maar hij had er alles voor over om ons te zien glimlachen", vertelt Ashley aan de Britse krant Daily Mail.