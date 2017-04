'Mowgli-meisje' gevonden tussen apen in India

De politie in India is op zoek naar de ouders van een 'Mowgli-meisje'. Zij leefde daar in de bossen met apen en vertoont 'aapachtig' gedrag en kan niet communiceren met mensen. Het meisje, ongeveer 8 jaar oud, werd een paar weken geleden door de politie gevonden in een bos in het noorden van India.