Ontvoerd Brits model: Ik zat vast in een tas

Lukasz Pawel Herba kon opgepakt worden. De 30-jarige Pool gaf toe dat hij de vrouw ontvoerd had, maar van zijn drie handlangers is voorlopig nog geen spoor. Herba is aangeklaagd voor het ontvoeren van het Britse fotomodel, zo heeft adjunct-procureur-generaal Paolo Storari bekendgemaakt.



,,In de auto heb ik de hele tijd zitten roepen. Mijn ontvoerders moesten daardoor verschillende keren stoppen", gaat de jongedame verder. ,,In het huis bleef ik de hele tijd geboeid, mijn handen en voeten zaten vast aan een ladekast. Ik moest op de grond slapen, in een slaapzak. Ze hielden me constant in de gaten. En als ik durfde te vluchten, zouden ze me vermoorden. Herba zei ook dat hij in de voorbije vijf jaar al 15 miljoen verdiend had door vrouwen te verkopen. De meeste komen in Arabische landen terecht."