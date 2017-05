Peuter sluit zichzelf met brede grijns op in auto

Moeder Kirsty Green (27) was vrijdagmiddag met haar kleine spruit naar de supermarkt geweest in de Engelse plaats Bude toen ze hem snel even in zijn autostoeltje plaatste omdat hij nogal tekeerging in het winkelkarretje.



Intussen laadde zij haar boodschappen in, maar toen ging het mis. Naast haar boodschappen belandden ook haar autosleutels in de koffer. Tot overmaat van ramp besloot Brandon ook in de auto zelf de deuren te sluiten door op de centrale vergrendeling te drukken.

Muntstuk

Green snelde terug naar de supermarkt, waar medewerkers het noodnummer belden. Enkele brandweermannen kwamen snel ter plaatse om Brandon uit zijn lijden te verlossen. Hoewel, lijden?



Het jongetje vond het duidelijk allemaal best lollig, mede dankzij het betere entertainwerk van brandweerman Matt Wonnacott. De brandweer tikte uiteindelijk het achterraampje kapot en vrij was Brandon. Geen moment te laat, want het kleintje had ook nog even besloten om een muntstuk dat in de auto lag in zijn mond te steken.

Muntje