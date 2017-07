Piloten onthullen acht geheimen die je liever niet zou weten

Criminele geit sloopt kantoor

19 juli In het Amerikaanse plaatsje Gwinn, in de staat Michigan, dachten medewerkers van het bedrijf Argonics Inc. eerst dat er ingebroken was. Tot ze maandagochtend vaststelden dat er ondanks veel schade niets verdwenen was. De bewakingsvideo loste het raadsel op: op de beelden is te zien hoe een geit de ruiten vernielt. Nadat twee ruiten zijn gesneuveld, vertrekt de baldadige geit zonder buit.