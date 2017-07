Privéverpleger aangeklaagd voor mishandeling verlamde bejaarde

videoDe zoon van een gepensioneerde en verlamde Chinese man heeft een privé-verpleger die hij voor zijn vader had ingehuurd aangeklaagd wegens ernstige mishandeling. De verzorger schopte en sloeg de 77-jarige man zó hard dat hij er verschillende botbreuken aan overhield. De verpleegkundige ontkent, maar schokkende beelden van een bewakingscamera die in de slaapkamer hing vertellen een ander verhaal.

De mishandelingen vonden medio april dit jaar plaats en de beelden daarvan zijn openbaar gemaakt op YouKu: de Chinese tegenhanger van filmkanaal YouTube. Tijdens de rechtszaak die deze week diende vertelde de zoon waarom hij een camera had opgehangen in het vertrek bij hem thuis waar zijn vader leeft. ,,Ik vertrouwde het niet. De laatste tijd had mijn vader overal onverklaarbare verwondingen en blauwe plekken'', aldus de aangeslagen zoon. ,,En alles ontstond nadat ik de verpleger had ingehuurd.''

De zoon nam de verzorger (kosten: omgerekend circa 360 euro per maand) in dienst nadat zijn vader door een hersenbloeding grotendeels verlamd was geraakt. Het latere slachtoffer kon daardoor amper meer lopen en had 24 uur per dag verzorging nodig. Tijdens de zitting ontkende de verpleger met grote stelligheid de seniore man iets aan te hebben gedaan. Hij zou uit pure zelfverdediging hebben gehandeld, omdat de verlamde man hem bedreigde. ,,En ik heb een been dat steeds uit bed hing, teruggelegd omdat ik er anders over zou struikelen'', aldus de verdachte. De Chinese rechter reageerde vol ongeloof op dat verhaal.

De verpleger is inmiddels ontslagen en kan een gevangenisstraf krijgen als hij schuldig wordt bevonden. Het filmpje van de mishandelingen is ook op YouTube beland en breed opgepakt door internationale media. De reacties op de beelden zijn grotendeels hetzelfde: de verpleger in kwestie mishandelt daadwerkelijk zijn hulpeloze patiënt.

Volledig scherm © YouTube

Volledig scherm © YouTube