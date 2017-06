Stage lopen in de kerncentrale? Solliciteren in bikini!

In de Tsjechische stad Temelin was het bestuur van de plaatselijke kerncentrale op een wel heel bijzondere manier op zoek naar een stagiaire. Tien jonge dames moesten schaars gekleed op de foto in de centrale, waarna de foto's op Facebook werden geplaatst. Daar konden mensen stemmen op de mooiste vrouw, die uiteindelijk een tweeweekse stage mocht lopen.