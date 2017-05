Stel stapt in huwelijksbootje na samen ruim 270 kilo afgevallen te zijn

In 2013 ging de knop om voor de Amerikaanse Ronnie Brower. Hij was 28, woonde bij zijn ouders in Syracuse (New York) en was zó zwaar dat hij het huis niet meer uit kon. Per dag at zeker hij 10 dubbele cheeseburgers en twee pizza's en was hij verslaafd aan alcohol en medicijnen. Zijn dokter zei tegen hem: ,,Als je nu niet anders gaat leven, ben je voor je dertigste dood."

Ronnie stopte met drinken, gooide al zijn medicijnen weg en huurde een personal trainer in. Maar naar de sportschool gaan was door zijn enorme gewicht geen optie, dus kwam trainer Nick Murphy bij hem thuis. De oefeningen begonnen met het bewegen van armen en benen. Binnen 100 dagen verloor Ronnie 100 Amerikaanse ponden, ongeveer 45 kilo. Genoeg om zelf naar de sportschool te lopen.

Liefde

Daar ging het afvallen, gecombineerd met een uitgebalanceerd dieet, razendsnel. Ronnie begon zijn strijd tegen de kilo's bij te houden op zijn Facebookpagina en bleef gemotiveerd door alle positieve reacties. Daarnaast hield de buschauffeur en dokwerker de moed erin omdat hij in de sportschool de toen 22-jarige Andrea Masella leerde kennen. Ook zij worstelde met haar gewicht.

,,Ik was zo geïnspireerd door hem en ik vond hem meteen super leuk. We begonnen wat te kletsen in de sportschool en het klinkt misschien cliché, maar het was liefde op het eerste gezicht", vertelt Andrea, die werkt als kapster. Hun eerste date was een potje pingpong en basketbal op de sportschool.

Inmiddels hebben de twee een hoop meegemaakt. Ronnie heeft vier ingrijpende operaties moeten ondergaan om al het overtollige vel (ruim 13 kilo in totaal) te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij twee banen om te kunnen rondkomen en om het nieuwe huis waar hij samen met Andrea is gaan wonen, te betalen.

Therapie

Het is lastig voor Andrea en Ronnie om niet terug te grijpen naar hun oude gewoonten als het weer eens wat slechter gaat. ,,We hebben een hoop therapie nodig gehad. We gebruikten eten allebei als hulpmiddel om met tegenslagen om te gaan. Nu proberen we juist het tegenovergestelde te doen en elkaar te steunen."

Morgen staan ze voor het altaar, met een bijzondere getuige voor Ronnie: zijn personal trainer Nick. Die vindt het stel een 'match made in heaven' en is erg geïnspireerd door hun doorzettingsvermogen.

Andrea voor en na haar gewichtsverlies