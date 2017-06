Stier doorboort Spaanse matador bij stierengevecht

Nederlander bouwt grootste champagnetoren ter wereld

15 juni Drie dagen lang waren Luuk Broos en zijn team in opperste concentratie bezig met het bouwen van een champagnetoren. Met die toren - bestaande uit 50.116 glazen - is het gelukt om een wereldrecord te verbreken. ,,Het was heel spannend. Normaal bouwen we met een lift, maar omdat onder de bouwzaal nog een zaal zit, was de heftruck te zwaar. We hebben op het laatste moment een andere constructie kunnen bouwen", vertelt Broos. ,,Je bungelt boven die toren, dus dat is een extra uitdaging. Het is een paar keer bijna misgegaan." Broos heeft er ook nog een mooie klus aan overgehouden, namelijk een samenwerking met champagneproducent Moët & Chandon.