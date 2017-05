Succesvol racepaard ontsnapt aan de dood door te gaan schilderen

De Amerikaanse eigenaren Ron en Wendy Krajewski kochten Metro in 2009, zich niet volledig bewust van de ernst van zijn letsel. Het voormalige succesvolle racepaard revalideerde maandenlang en kreeg medicatie, maar in 2012 bleek dat zijn knieën er alleen maar op achteruit gingen. Ron en Wendy zouden het paard waarschijnlijk binnen twee jaar in moeten laten inslapen.



,,Ik wilde hem niet zomaar in de weide zetten en vergeten. Ik bedacht hoe we samen tijd konden doorbrengen", vertelt Ron. Hij had ontdekt dat Metro graag de aandacht trok door zijn hoofd op en neer te bewegen en dat hij graag dingen oppikte met zijn mond. Zijn eigenaar, zelf een professioneel kunstenaar, vroeg zich af of hij het paard kon overtuigen om een penseel vast te pakken.



,,Ik leerde hem aan om met zijn neus het doek aan te raken in ruil voor paardensnoepjes en daarna om een kwast vast te houden", vertelt Ron. ,,Gelukkig voor ons begon hij op- en neergaande streken te maken en hij leek ervan te genieten."