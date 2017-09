Tiener bedankt cosmeticamerk na gevaarlijk ongeluk: Make-up zit nog

Alice was volgens de Daily Mail samen met haar vriend Joel onderweg naar Phillip Island, waar ze dwergpinguïns wilden bekijken. Ze reed zo'n 100 kilometer per uur toen ze ineens in botsing kwam. De auto was volgens Alice 'onherkenbaar' na de knal, waarbij twee andere wagens total loss zouden zijn geraakt.



Alice kwam er naar eigen zeggen van alle betrokkenen het slechtst vanaf. Haar borstbeen en sleutelbeen zijn gebroken. Volgens doktoren heeft het korset dat ze droeg haar leven gered. ,,Ik moest natuurlijk flink huilen, want ik dacht dat ik iemand had vermoord en ik had best veel pijn'', vertelt Alice.



Gelukkig was haar make-up nog steeds om door een ringetje te halen, aldus de Australische. Net uit de ambulance en liggend in een ziekenhuisbed liet Alice haar vriend dan ook een foto maken. ,,Ik had een airbag in mijn gezicht gehad en ik heb een hele vette huid'', zegt ze. ,,Toen die foto werd gemaakt, zat mijn make-up al twaalf uur lang.''



