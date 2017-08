Verdoofd neushoorntje ontwaakt, artsen springen in paniek weg

Man vist in overstroomd huis na orkaan Harvey

28 augustus Nadat de woning van een stel in Texas overstroomd was door orkaan Harvey, besloten ze het beste ervan te maken. Nadat de man een vis in zijn overgelopen woonkamer zag, besloot hij zijn shirt uit te doen om het dier achterna te zwemmen. Veel gebieden in de Amerikaanse staten Texas en Louisiana hebben nog steeds last van de overstromingen. Ook wordt verwacht dat de neerslag de komende dagen aanhoudt.