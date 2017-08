Voetbalclub Estland scoort zonder de bal te raken

Scoren zonder zelf de bal te raken? De Estse voetbalclub Levadia lukte het dinsdagavond in de bekerwedstrijd tegen Paide. Na 14 seconden was het raak door een eigen doelpunt van Paide-verdediger Martin Kase. Op dat moment had de thuisploeg nog niet één keer de bal aangeraakt. Levadia won de bekerwedstrijd uiteindelijk met 3-1.