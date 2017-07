Wekker die dertien jaar lang elke dag afging eindelijk uit muur gehaald

Wat er precies is gebeurd op die bewuste septemberdag in 2004 is nog steeds onduidelijk. Jerry wilde een gaatje boren aan het einde van een televisiekabel en zette een wekker in zodat hij kon horen waar het draadje eindigde en het gaatje moest komen. ,,We hadden een touwtje aan de wekker gebonden en hem rustig in de luchtschacht laten vallen. Dat lukte. Alleen ging er wat mis toen we de wekker weer naar boven wilden halen. Ik heb hem maar laten zitten, want ik dacht: na drie maanden zal de batterij wel uitgewerkt zijn. Dat is nu dertien jaar geleden”, vertelde hij eerder.