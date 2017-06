Advocaat adviseert Boekelse verdachte van Posbankmoord in hoger beroep te gaan

Meer tijd voor Boekels ecodorp om grond van gemeente te kopen

17:14 BOEKEL - Niet eind december 2018 moet het Boekelse ecodorp zijn grond van de gemeente gekocht hebben, maar eind mei 2020. Dat is bijna anderhalf jaar later dan met de gemeenteraad was afgesproken. Die verrassende verlenging is tegen het zere been van de tegenstanders van het ecodorp in de gemeenteraad: VVD, CDA en Boekels Welzijn.