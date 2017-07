'Blondinejager' trapte vrouw (22) van fiets in Boekel: zaak uitgesteld

Boekel verlaagt in 2018 OZB

28 juni BOEKEL - Ondanks het feit dat er in Boekel volgend jaar nauwelijks geld is voor nieuw beleid, gaat in ieder geval de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor woningen omlaag. Hoeveel dat de burgers in de portemonnee gaat schelen, is nog niet bekend.