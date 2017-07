Boekels Welzijn stopt na 32 jaar: 'Het kost te veel tijd'

'Blondinejager' trapte vrouw (22) van fiets in Boekel: zaak uitgesteld

6 juli BOEKEL/DEN BOSCH - De zaak tegen de man die in juni vorig jaar een vrouw (22) in Boekel van haar fiets trapte, is uitgesteld. Dat is gebeurd op bevel van de rechtbank, die het onverantwoord vindt dat verdachte Vincent K. uit Eindhoven geen advocaat heeft om hem te verdedigen. K. wordt verdacht van in totaal drie gewelddadige verkrachtingspogingen.