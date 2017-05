Boekelse vrijgesproken voor hennepkwekerij in schuur

DEN BOSCH/BOEKEL - Er is geen enkele aanwijzing dat een 58-jarige vrouw uit Boekel wist dat er in de schuur bij haar huis een hennepkwekerij zat. De rechter spreekt de vrouw daarom 'integraal vrij' van 'medeplegen' of medeplichtigheid bij de wietplantage aan de Elzen in Boekel. Daarmee volgde ze de eis van het Openbaar Ministerie.

De Boekelse was waarschijnlijk door haar klusjesman misleid. Ze had deze man, die regelmatig bij haar over de vloer kwam, een sleutel gegeven van haar schuur, zodat hij hier auto's kon opslaan. Ze kwam zelf nooit in het gebouwtje. Er was ook niets raars te zien aan de schuur, vertelde een getuige die de vrouw hielp bij de verzorging van haar dieren.

Illegaal stroom aftappen

In juli 2015 kreeg de Boekelse bericht van het energiebedrijf: dat kwam de meter controleren. Bij de controle op 29 juli werd ontdekt dat er illegaal stroom werd afgetapt. ,,Als mevrouw betrokken was bij de kwekerij, dan had ze tijd genoeg gehad om alles vóór de controle op te ruimen", stelde het Openbaar Ministerie.