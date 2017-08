Coppens Boekel wil nieuwe mestverwerker

Het kan dus toch: Dorpskermis in Boekel draait wél goed

7 augustus BOEKEL - In tegenstelling tot de dorpskermissen in Megen, Esch, Helvoirt, Macharen en Herpen loopt de kermis in Boekel als een tierelier. Reden is de lage ritprijs, meent organisator Leon Regter. Op tal van plaatsen durven ze rustig twee of zelfs tweeëneenhalve euro te vragen voor een ritje in de draaimolen. In Boekel bedraagt de ritprijs vijftig tot tachtig cent. En dat betaalt zich terug, zo blijkt.