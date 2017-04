Gedeputeerde Staten: Boekel mag zelfstandig blijven

BOEKEL - De gemeente Boekel hoeft met niemand te fuseren. Dat hebben Gedeputeerde Staten per brief laten weten aan het Boekelse college van B en W.

Daar is de brief met gejuich ontvangen. De brief van de provincie is in feite het antwoord op het verzoek vanuit Den Bosch in mei 2016 aan alle Brabantse gemeenten om na te denken over hun toekomst en in overleg met de omgeving te kijken hoe het na 2018 verder zou moeten. Boekel heeft altijd aangegeven zelfstandig te willen blijven.