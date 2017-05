Geen zin om te fietsen, dan 'leen' je toch een tractor

Boekelse vrijgesproken voor hennepkwekerij in schuur

8:13 DEN BOSCH/BOEKEL - Er is geen enkele aanwijzing dat een 58-jarige vrouw uit Boekel wist dat er in de schuur bij haar huis een hennepkwekerij zat. De rechter spreekt de vrouw daarom 'integraal vrij' van 'medeplegen' of medeplichtigheid bij de wietplantage aan de Elzen in Boekel. Daarmee volgde ze de eis van het Openbaar Ministerie.