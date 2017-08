Het kan dus toch: Dorpskermis in Boekel draait wél goed

Blunder in Boekel bij versturen brieven over kliko's aan straat zetten

2 augustus BOEKEL - Alle huishoudens in Boekel en het Land van Cuijk blijken in de week van de Nijmeegse Vierdaagse een verkeerde brief te hebben gekregen over de nieuwe manier van het legen van de groene kliko's. Het gaat hierbij om bijna 40.000 verkeerd verstuurde brieven met belangrijke informatie over het anders moeten aanbieden van het groente-, fruit- en tuinafval.