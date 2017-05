Ruim 500 bezwaren tegen megastal in Venhorst

HANDEL/VENHORST - Bij de gemeente Boekel zijn ruim 500 bezwaren ingediend tegen het plan voor een nieuwe varkenshouderij met 15.000 dieren aan de Langstraat in Venhorst, op de grens van de gemeenten Boekel en Gemert-Bakel. De gemeente heeft nu een aantal bezwaarmakers gevraagd om zitting te nemen in een klankbordgroep.

Die klankbordgroep is bedoeld om 'mensen niet het gevoel te geven dat ze niet worden gehoord', zo laat een woordvoerder van de gemeente Boekel desgevraagd weten. ,,We willen met betrokkenen in gesprek om te horen waar nou echt de knelpunten zitten. Natuurlijk kennen we de bezwaren wel, in grote lijnen. Maar we gaan toch graag in gesprek."

Bezwaarmakers

Boekel is nu bezig met het formuleren van reacties op de ingediende zienswijzen. Het merendeel van de bezwaarmakers bestaat volgens de woordvoerder uit mensen die een standaardbrief hebben ondertekend, bijvoorbeeld van de Stichting Mens, Dier en Peel. Hierna beslist het Boekelse college of het ontwerp-bestemmingsplan - dat de nieuwe stal mogelijk moet maken - naar aanleiding van de bezwaren moet worden aangepast. De gemeente houdt in juni weer een informatiebijeenkomst.

De Stichting Mens, Dier en Peel weet volgens voorzitter Jan van Hoof nog niet of ze in de klankbordgroep gaat zitten. ,,Daar moeten we het intern nog over hebben. Het lijkt erop dat de gemeente de zaak nu lang genoeg wil masseren, zodat alle bezwaren straks weg zijn. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn."

Gezondheidsrisico's

Ook het Handelse dorpsoverleg, dat ook bezwaar heeft gemaakt, weet nog niet of het in de klankbordgroep zitting neemt. ,,Als buurtbewoner ga ik in elk geval wel naar de bijeenkomst, maar als voorzitter van het dorpsoverleg wil ik dan toch eerst weten wat de precieze status van die klankbordgroep is", reageert voorzitter Peter Geerts. ,,Wij hebben bezwaar gemaakt vanwege de gezondheidsrisico's, maar willen niet zomaar worden meegezogen in de actie van een protestgroep."