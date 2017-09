Uitslaande brand verwoest twee woningen in Boekelse boerderij

Mars­kra­mer­fi­li­a­len dunnen flink uit

1 september OSS/UDEN - De filialen van Marskamer in de winkelcentra Ussen en de Ruwert in Oss en in Boekel gaan uiterlijk februari 2018 sluiten. Twee winkels blijven in deze regio wel open: in Heeswijk-Dinther en Schaijk.