Vrachtwagen rijdt motorrijder met 80 km/u aan in Landhorst; motor total loss

Boekel wil kunst op rotondes randweg

3 mei BOEKEL - Het zou best eens kunnen dat Boekel over een paar jaar een rotonde met een hele grote champignon in het midden heeft en één met een megavarken. Het Boekelse college van B en W ziet er namelijk wel wat in: kunstwerken op de vier nieuwe rotondes die Boekel straks met de randweg rijk is. En het zou helemaal mooi zijn als die kunst iets over de eigenheid van Boekel vertelt.