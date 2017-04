81-jarige man uit Boxtel aangehouden omdat hij een 12-jarig kind aanreed

Geluidsoverlast voor EHBO-ver­e­ni­ging: 'Je kunt niet lesgeven naast een trommelgroep'

20 april DEN DUNGEN - Geluidsoverlast bij de Litserborg in Den Dungen leidt tot grote problemen voor de EHBO-vereniging. Die kan alleen op zaterdagochtenden terecht in gemeenschapshuis de Litserborg. En dat is niet voldoende om zowel herhalingscursussen, reanimatiecursussen en nieuwe cursussen te geven. Doordeweekse avonden zijn niet mogelijk, omdat er dan geen aparte ruimte beschikbaar is.