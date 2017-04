Ongeluk Bloemsierkunst Marimba in Boxtel; 'Hoorde een klap en dacht dat er wat omgevallen was'

BOXTEL - De gevel van Bloemsierkunst Marimba in Boxtel raakte zaterdag rond het middaguur zwaar beschadigd door een auto die de gevel ramde. De schade is groot, maar eigenaar Bart van Roosmalen blijft positief: ,,Voor Moederdag is alles weer in orde en ik hoop dat de mensen bij mij de bloemen halen en de nieuwe voorgevel komen bewonderen."

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. ,,Ik zat in mijn kantoor en hoorde een harde klap uit de winkel. Ik dacht dat een stellage was omgevallen of iets dergelijks." Het bleek een auto te zijn die de gevel van zijn bloemenwinkel had geramd. ,,We hebben flink wat schade door de klap. De gevel is naar binnen geduwd. De deur is kapot en overal lag glas."

Toch is de winkel zaterdag gewoon open. ,,Dit is natuurlijk geen reden om dicht te gaan. Daarbij is het mooi weer. Als het koud was geweest, dan hadden we moeten sluiten vanwege de bloemen."

De eigenaar heeft niet stil gezeten na het ongeluk. De verzekering is al langs geweest om de schade op te nemen en een aannemer zorgt voor een noodoplossing voor de deur. ,,Anders moet ik vannacht zelf in de winkel slapen om de spullen te bewaken, maar de aannemer lost het vandaag op."