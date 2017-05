Tot na de avondspits geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven

Afscheid Pastoor Smulders Nicolaaskerk Helvoirt druk bezocht

30 april HELVOIRT - Met een goed bezochte hoogmis namen de kerkgangers van de Nicolaaskerk in Helvoirt zondag afscheid van hun pastoor Wil Smulders. Per 1 mei gaat hij werken in Wijchen. Na afloop mocht de vertrekkende pastoor Smulders vele handen schudden in de Bolle Keizer.