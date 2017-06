VIDEO: Boxtel moet Dino-City van Nederland worden

Boxtelse corporatie geeft bij renovatie klusbonnen aan huurders

9 juni BOXTEL - Het ophangen van een lamp of gordijnrails. Dat is het soort klusjes in huis waarvoor woningcorporatie St. Joseph uit Boxtel klusbonnen cadeau geeft. Die zijn bedoeld voor huurders die te maken hebben met een renovatie of groot onderhoud. Per woning gaat het om vijf bonnen van 20 euro.