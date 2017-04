Vion gaat bedwelmen varkens alsnog vastleggen op video

Boxtels gilde in mineur: kostbaar zilvervest kwijt

25 april BOXTEL - Gilde Sint-Barbara en Sint-Joris uit Boxtel is in mineur: een gildebroeder is een van de drie zilvervesten verloren. Het vest vol zilveren schilden heeft een historische waarde, maar is ook veel geld waard. Er hangen zo’n 25 zilveren schilden en schildjes aan het vest, die per stuk gemiddeld 200 euro waard zijn.