Vrachtwagentje vat vlam op A2 bij Boxtel; twee rijstroken dicht

Tientallen dode eenden uit de Dommel in Boxtel gehaald

15 augustus BOXTEL - Tientallen dode eenden heeft André van Breugel uit Boxtel vandaag uit de Dommel in zijn woonplaats gehaald. Hij was namens Waterschap De Dommel op inspectieschouw omdat het waterschap berichten had gekregen over dode watervogels. Dat bleek geen loos alarm.