A2 enkele uren dicht na botsing tussen drie auto's

Lezing over 'moderne' bisschop Bekkers in Boxtel

4 augustus BOXTEL. Ook al was hij 'slechts' zes jaar bisschop van bisdom Den Bosch (1960-1966), toch is Marinus Bekkers nog altijd een aansprekende figuur. Dat komt omdat hij moderne opvattingen in morele kwesties had. Zo gaf hij in 1963 al te kennen dat ouders en niet de kerk moesten beslissen over het gebruik van de anti-conceptiepil en daarmee over hun kindertal. In de jaren zestig was dat een bijna revolutionair geluid van een bisschop.