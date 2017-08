Anton van Aert is burgemeester van Best, maar wil in Boxtel blijven wonen, gemeenteraad boos: een reconstructie

BEST/BOXTEL - Achter gesloten deuren is vorige maand gepraat over de woonplaats-rel rond Anton van Aert, burgemeester van Best, die liever in Boxtel wil blijven wonen. Een reconstructie.

"Ik wil er alles aan doen om de rust in ons dorp te laten weerkeren", zegt een gespannen ogende burgemeester Anton van Aert, die speciaal van vakantie is teruggekomen. Het is 24 juli, even voor acht uur. In het Bestse gemeentehuis wordt in beslotenheid gepraat over wat de 'kwestie Van Aert' is gaan heten. Over de burgemeester die in Best woont maar zich er om fiscale redenen nooit inschreef.

Het is een spoedvergadering op aandringen van de Commissaris van de Koning (CvdK), die vindt dat het lokaal bestuur averij oploopt door de kwestie. Burgers en pers zijn niet welkom, wordt na een paar minuten besloten. Iets waar door Van Aert op aangedrongen is. "Ik heb me voorbereid op antwoorden waar gegevens inzitten die van persoonlijke aard zijn. Ik hoef u vast niet te vertellen hoe het is overgekomen in ons gezin dat de kleur van ons huis en de naamplaat op de voordeur van mijn woning in Best enzovoorts in de krant stond? Hoe ver wil je gaan? Er zijn wel een aantal zaken die ik zal noemen waarvan ik hoop dat ze morgen niet in de krant staan."

Als de deuren dicht zijn, begint de discussie. Wat er is gezegd, is inmiddels wél duidelijk omdat een geluidsopname van de vergadering openbaar is gemaakt. Van Aert geeft onder meer aan dat hij bij de CvdK, de Belastingdienst, de burgemeesters-vereniging en de griffier informatie heeft ingewonnen.

Raadslid Rik Dijkhoff, VVD: "U citeert allerlei gezaghebbende bronnen maar al die bronnen hebben het over de Gemeentewet. Daar staat 'werkelijke woonplaats', daar waar je je inschrijft. Maar u mag het tegendeel bewijzen. Dus als u het huurcontract overlegt en zegt dat u meerdere dagen per week in Best bent, dan voldoet u prima aan de wet." Het raadslid ziet wel wat problemen: "Want een woning als hoofdverblijf betekent dat je er ook het merendeel van de tijd moet verblijven. Anders mag je het niet aftrekken." Hij constateert dat het op een aantal vlakken wat onhandig is geformuleerd door Van Aert, maar Dijkhoff wil wel meedenken. Hij geeft hem enkele suggesties mee. Zo zegt hij: zeg nou niet dat je het huis aan je kinderen verhuurt, want dat mag niet. "Zorg nou dat er een goed verhaal komt, dan is er ook geen probleem."

'Gevoelsmatige kwestie'

De conclusie van Veronique Zeeman, Best Open, is dat ook de raad het 'heeft laten lopen'. "Met name omdat de raad in 2013 wel op de hoogte was van het niet ingeschreven zijn en daar onvoldoende mee heeft gedaan. Zowel de raad als de burgemeester. Er is iets in lucht blijven hangen, er is onvoldoende gevraagd en gegeven. Daar zijn beide partijen schuldig aan." En dat terwijl volgens Teuntje Berkhout van de Jongerenpartij toch heel duidelijk was dat de raad wil dat de burgemeester in Best woont. "Bij mij is wonen, wonen: 'daor waor ge thuis heurt', klaar. U wist toch ook wel dat we dat bedoelden?", bijt ze de burgemeester toe. "Ik heb het gevoel dat we heel wet-technisch bezig zijn terwijl het eigenlijk een heel gevoelsmatige kwestie is." Haar partijgenoot Jo van den Boogaard noemt het 'glad ijs'. "Burgers denken: die komt er mooi mee weg. Ik kom uit Wilhelminadorp, een wijk waar mensen de grenzen opzoeken: een uitkering en dan een dag bijklussen dan heb ik netto meer als dat ik gewoon een baan accepteer. U zou een goeie Wilheminadorper kunnen zijn. En daar spreek je dus mensen die in het verleden gesanctioneerd zijn omdat hun woonsituatie niet overeenkomt met de basisadministratie. U fietst daar tussendoor. Het blijft voor mij stinken. Of ruiken."

'We doen het nooit goed'

Ook CDA'er Meindert Leutscher gaat in op de mening van de inwoners van Best: "Mijn manicure zei het mag wettelijk allemaal kloppen, maar hij mag geen burgemeester meer zijn. Mijn pedicure zei misschien klopt het wettelijk niet, maar hij moet wel burgemeester blijven. Dus we doen het nooit goed straks. Of hij er nu nog zit volgende maand of niet meer. Laten we verrekte goed nadenken over het wegsturen van Van Aert, zowel in financiële als bestuurlijke zin worden dat hele forse consequenties."

Van Aert neemt het Van den Boogaard kwalijk dat hij wel in de krant reageert op de kwestie maar hem niet persoonlijk heeft bevraagd: "We sms'en regelmatig over Ajax en PSV, maar geen moment: Anton, hoe komde gij aan het idee dat het wel zou mogen? Ik zie alleen in de krant complete veroordelingen inclusief integriteitsoordelen, die als je over tien jaar googelt op mijn naam naar boven zullen komen."

'Actief informeren'

Gaston Slagers, CDA: "Ik begrijp ook dat u ook heel goed wist wat de intentie van de vertrouwenscommissie was? Vond u zelf ook niet dat u ons actief had moeten informeren toen u besloot in Boxtel te blijven ingeschreven? Of heb ik iets gemist?" Zijn partijgenoot vult aan: "Het was natuurlijk beter geweest dat je ergens hebt gezegd: pas op, ik ga me niet inschrijven."

Berkhout kan de opstelling van Van Aert niet helemaal rijmen, juist omdat hij de raad altijd goed aanvoelt. "U zegt dan: dit proef ik uit de vergadering. Maar niet als het over uzelf gaat, dat vind ik jammer." Van Aert reageert: "Ik had in september 2013 oprecht het idee dat er een soort impliciete toestemming was over het niet inschrijven." Van den Boogaard van de kwestie wat hem betreft samen: "Wij hebben het nooit gecontroleerd en u heeft het nooit met ons gedeeld. Ik neem dat u meer kwalijk dan ons als raad, want u bent handhaver van de wet."

'Geen halszaak'

Van Aerts partijgenoot Rimbaud Delapperre (PvdA) concludeert dat een overgrote meerderheid van de Bestenaren vindt 'dat onze burgemeester het gewoon goed doet en moet blijven'. "De sociale media in Best zijn volstrekt helder op dit punt. Als de wet eenduidig voorschrijft dat u zich hier moet inschrijven vernemen wij dat graag. Voor ons is dat geen pertinente halszaak."

"We hebben citaten uit de vertrouwenscommissie, het seniorenconvent besproken, dat betekent dat we terecht hier in de beslotenheid vergaderen", besluit waarnemend voorzitter Paul Gondrie (CDA). "Als we de antwoorden van de burgemeester zien, de vragen zijn sowieso openbaar, dan denk ik dat daar weinig vertrouwelijkheid in zit."