Auto ramt gevel bloemenwinkel in Boxtel

Obligatielening voor DVG is voor start al in trek in Liempde

28 april LIEMPDE - De officiële inschrijving moet nog beginnen, maar het kan eigenlijk niet meer mis gaan. De renovatie van de kleedlokalen van voetbalclub DVG uit Liempde wordt deels door de lokale gemeenschap gefinancierd, via obligaties. Er is een ton nodig, in drie weken voorinschrijving is 79.000 euro toegezegd.