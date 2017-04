Auto uitgebrand bij Peerkesbos in Boxtel

Mari Verstegen uit Boxtel: 'Mensen met dementie hebben baat bij bezoekjes aan de natuur'

5 april BOXTEL - Mari Verstegen (62) uit Boxtel is gestopt bij natuurproject Het Bewaarde Land, dat in heel Brabant kinderen de natuur laat beleven. Hij verzorgt nu vooral trainingen voor mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten die met mensen met dementie omgaan; hij wil hen stimuleren met de dementerenden de natuur in te gaan.