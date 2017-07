Automobilist zwaait met vuurwapen op de A2; politie zocht wapen in de berm

Onderzoek naar toekomst verkeer Boxtel in de maak

12 juli BOXTEL - Negen jaar is er in feite geen aandacht voor geweest. Nu heeft wethouder Herman van Wanrooij de opdracht gekregen om in een jaar tijd te komen met een visie op het verkeer in Boxtel en vooral oplossingen te bieden voor de problemen die in de toekomst kunnen ontstaan.