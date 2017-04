Bejaarde man uit gekantelde auto bevrijd na ongeluk in Boxtel

Oude wasserij maakt plaats voor woonwijk in Boxtelse natuur

19 april SCHIJNDEL/BOXTEL - Projectontwikkelaar Imvest uit Schijndel gaat aan de Eindhovenseweg in Boxtel een woonwijkje realiseren van 24 koopwoningen 'midden in de natuur'. Het project Hobbendonk komt op de plek waar nu nog het oude bedrijfsgebouw van Joris Meubelen staat en waar vroeger een wasserij was gevestigd.